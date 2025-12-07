Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron en Lurín a Cristian Hernán Yong Granadino, alias ‘Chuki’, quien se encontraba prófugo de la justicia de España desde hace 15 años, por el presunto delito de homicidio.

El sujeto estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol. Tenía además una alerta roja internacional vigente.

Alias ‘Chuki’ es sindicado por la justicia española como el autor del asesinato de una adolescente de 16 años en la localidad de Leganés, en Madrid, el 10 de noviembre de 2010.

El presunto asesino ingresó al Perú el 11 de noviembre de 2010, solo un día después del presunto asesinato de la menor, informó el general Aldo Juan Ávila Novoa, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP.

Como si nada

El oficial señaló que el sujeto tenía otra identidad en nuestro país y que hacía un vida “normal”, incluso con un oficio que le permitía obtener recursos para su subsistencia. “Aparentemente se estaba desarrollando como obrero con la identidad de Cristhian Jesús Mejía Yauri. Durante 15 años ha estado prófugo de la justicia con esta identidad, trabajando como obrero y en otras actividades que son materia de investigación”, acotó el oficial.

La captura del sujeto fue posible gracias a tareas de inteligencia y verificación biométrica, que confirmaron su falsa identidad y documentación fraudulenta.

Según se informó, el sujeto le quitó la vida a una joven de solo 16 años con quien, pese a su corta edad, llevaba varios años de relación. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una maleta en un contenedor de basura, un día después de su desaparición.