La Policía Nacional del Perú capturó a Luis Anthony Chile Anguamán, señalado como integrante de la organización criminal “La Federación”, dedicada a extorsionar obras de construcción y transportistas en el Cercado de Lima y San Martín de Porres.

La detención fue confirmada por el comandante general Óscar Arriola, quien indicó que se busca desarticular esta red delictiva que continúa operando incluso desde centros penitenciarios.

Durante el operativo se incautaron seis celulares, una pistola calibre 9 mm y tres motocicletas presuntamente utilizadas en actos delictivos. Además, fueron detenidas otras cinco personas.

Las autoridades analizan si el arma incautada está vinculada al ataque armado ocurrido en la avenida Argentina, que dejó cinco heridos.

Las investigaciones revelaron mensajes extorsivos en los equipos incautados, donde se exigía el pago de “cupos” a empresas de construcción y transporte bajo amenazas de muerte. En estas comunicaciones se menciona a un presunto cabecilla identificado como “el Chato Pirata de la Ribera”, quien dirigiría estas acciones criminales.

Según la Policía, el detenido cuenta con un amplio prontuario delictivo que se remonta a 2018, cuando fue intervenido por robo agravado siendo menor de edad. Pese a detenciones posteriores, fue liberado en enero de este año por exceso de carcelería.

El general Arriola cuestionó esta situación y señaló que el sujeto enfrenta ahora cargos por robo agravado, lesiones, tenencia ilegal de armas y pertenencia a organización criminal.

La organización “La Federación”, también conocida como “Los Dinámicos”, mantiene un esquema de extorsión sistemática contra diversos sectores.