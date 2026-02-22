La Policía Nacional del Perú capturó a César Milton Soto Huilca, alias “Loco Milton”, acusado de atropellar y matar a la vendedora ambulante Ana María Asías Arone (40) en el Cercado de Lima.

El trágico hecho ocurrió el pasado 14 de noviembre en el cruce de los jirones Conde de Superunda y Rufino Torrico. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo fuera de control arrolló a la víctima en dos oportunidades antes de darse a la fuga.

De accidente a presunto homicidio

En un inicio, el caso fue asumido por la División de Tránsito al tratarse aparentemente de un accidente vehicular. Sin embargo, tras las investigaciones realizadas por la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, se determinó que el conductor habría actuado con dolo.

El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios, explicó:

“Este vehículo, luego de pasar por encima del cuerpo de ella, chocó con la pared, contra varios maceteros. A pesar de que la persona era visible delante de este señor, nuevamente pasó el vehículo por encima de esta persona”.

Estas evidencias llevaron a reclasificar el caso como homicidio calificado.

Captura en el mercado Caquetá

El sujeto fue ubicado y detenido mientras trabajaba como comerciante en el mercado Caquetá, donde realizaba sus actividades con aparente normalidad.

Tras su presentación ante las autoridades judiciales, el Poder Judicial dictó detención preliminar por siete días mientras continúan las investigaciones y se formaliza la acusación.

Durante este periodo, la Fiscalía deberá reunir los elementos probatorios para sustentar el proceso penal.

Familia exige justicia

El esposo de la víctima, Eloy Zúñiga Barreda, espera que el proceso judicial permita esclarecer completamente los hechos y sancionar al responsable.

El caso generó indignación pública debido a la brutalidad del atropello y la fuga posterior del conductor.