La Policía Nacional desarticuló la banda criminal “La Vendetta Llanera” tras una operación en la urbanización Aeropuerto del Callao. La organización estaba vinculada a la banda “Los Piratas” y sembraba el terror entre comerciantes y choferes de la zona.

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Según el Ministerio del Interior, se detuvo a dos ciudadanos extranjeros identificados como Franklin Canelo, alias “Pellejo”, y un menor de edad de iniciales F.P.A. (16), conocido como “Lombriz”.

Además, se incautó un artefacto explosivo, munición calibre 9 mm y una motocicleta, vehículo que habría sido empleado para el reglaje y la huida tras los atentados.

También se halló un panfleto con manuscritos de carácter extorsivo y una considerable cantidad de sustancias ilícitas como marihuana a granel y bolsas con la droga sintética conocida como “tusi”.

De acuerdo con las primeras informaciones, los detenidos son acusados de atacar con armas de fuego a transportistas del servicio público y mototaxis en San Martín de Porres y el Callao, con el objetivo de cobrar cupos bajo la modalidad de extorsión.

Cabe mencionar que los investigados y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades encargadas para las diligencias correspondientes.