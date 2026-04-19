Agentes de la Policía desarticularon la banda criminal "Búnker Gota Colombo", dedicada a la extorsión, al interior de su centro de operaciones ubicado en el distrito de Villa El Salvador, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

Los policías de la Dirincri ubicaron el inmueble donde permanecían nueve integrantes de la banda, entre ellos ocho extranjeros y un peruano, quienes son acusados por los delitos de fabricación y uso de armas, y extorsión agravada, bajo la modalidad de préstamos ‘gota a gota’.

Los capturados fueron identificados como Diego Buitrago, Juan Rodríguez, Robert Gonzales, Miguel Madulanda, Deison Morales, Sebastián Zapata, Mariana Vera, Angélica López y el nacional José Silva.

Durante la intervención, se incautaron cuatro cartuchos de dinamita, material utilizado para amedrentar a sus víctimas; 33 teléfonos celulares; siete cuadernos con registros de cuentas y cobranzas; 13 motocicletas y un automóvil.

Según investigación preliminar, sus actividades se concentraban en los distritos de Ate, Santa Anita, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, sembrando terror entre ciudadanos.

La operación policial se originó debido a una denuncia ciudadana de una mujer de Villa El Salvador, quien relató ser víctima de amenazas constantes para llevar a cabo los depósitos.

Asimismo, los detenidos y el material incautado ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.