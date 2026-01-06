Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri desarticularon a la banda criminal ‘Los Sangre Fría del Sur’, especializada en la modificación de vehículos robados que posteriormente eran utilizados en operaciones de extorsión, sicariato y otros delitos graves. El operativo, ejecutado en el marco del estado de emergencia, concluyó con la captura de tres ciudadanos venezolanos.​

Los detenidos fueron identificados como Endy Brayan Rondón Díaz, de 21 años, conocido como “Lito”; Wadid Emiro Rodríguez Figueroa, de 35 años, alias “Conejo”; y Neicker Manuel Santaella Mijares, de 18 años, apodado “Chato”. Los tres sujetos fueron intervenidos tras un prolongado trabajo de inteligencia policial que permitió ubicar su zona de operaciones.​

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron un arma de fuego con 20 cartuchos, una motocicleta lineal con reporte de robo, un arma blanca y un teléfono celular también denunciado como sustraído. La Policía Nacional logró contactar a la víctima que había reportado el robo de la motocicleta para ampliar los detalles del caso y fortalecer la investigación.​

Vínculos con el Tren de Aragua

Las primeras pesquisas revelan que los detenidos no solo integraban ‘Los Sangre Fría del Sur’, sino que también mantenían vínculos operativos con remanentes del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano. Los tres capturados registran antecedentes penales por hurto y tráfico ilícito de drogas.​

El Ministerio Público fue notificado del operativo para dar inicio a las diligencias correspondientes, y en los próximos días se evaluará solicitar detención preliminar contra los implicados.