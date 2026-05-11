Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao, esta vez durante las celebraciones por el Día de la Madre. Dos hermanos fueron atacados a balazos cuando permanecían frente a su vivienda en el sector de Gambetta Baja y el atentado dejó como saldo un fallecido y un herido.

De acuerdo con información policial, las víctimas se encontraban en la intersección de las calles C y 1 compartiendo bebidas alcohólicas cuando un automóvil de color plata se aproximó a la zona. Desde ese vehículo, sujetos armados realizaron múltiples disparos y luego huyeron con rumbo desconocido.

Producto del ataque, ambos hermanos resultaron heridos y fueron auxiliados por personas cercanas. Uno de ellos no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones.

🔴🔵 Callao: Dos hermanos fueron acribillados con más de 20 disparos en celebración por el Día de la Madre.



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Víctimas fueron identificadas

La Policía Nacional identificó a los afectados como José Tolentino Moncada, de 27 años, y Raúl César Tolentino, de 30. El primero fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, sin embargo falleció antes de llegar al centro médico.

Mientras tanto su hermano sobrevivió al ataque y permanece internado en la posta de Gambetta. Hasta el momento, su estado de salud es reservado.

Familiares y vecinos presenciaron los momentos posteriores al atentado ocurrido en una fecha en la que muchas familias realizaban reuniones por el Día de la Madre. El hecho generó preocupación entre los residentes del sector.

Investigación en curso

Agentes de la Policía iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del ataque. Entre las primeras hipótesis que manejan los investigadores figura un presunto ajuste de cuentas por la modalidad empleada por los atacantes.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan cámaras de seguridad ubicadas en la zona. El objetivo es identificar el vehículo utilizado y a las personas involucradas en el crimen.

Los residentes de Gambetta Baja señalaron que no es el primer hecho violento ocurrido en el sector. Ante esta situación, solicitaron mayor presencia policial para reforzar la seguridad en la zona.

En los últimos días también se reportó otro episodio violento en el Callao. Un joven de 21 años fue perseguido por delincuentes mientras se desplazaba en motocicleta por la avenida Central.

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Ángel Andrés Felipe Salluca. Tras ser interceptado por los agresores, cayó al pavimento y fue golpeado con la cacha de un arma antes de que los responsables escaparan del lugar.