Un animador perdió la vida y su compañera de trabajo resultó gravemente herida tras un ataque armado durante una celebración por San Valentín en el Callao. El hecho ocurrió en la zona de Dulanto cuando dos presuntos sicarios dispararon contra los asistentes de la fiesta.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió en las primeras horas del domingo 15 de febrero en un inmueble del jirón Junín, zona de Dulanto. En el lugar se desarrollaba una amena fiesta por el Día del Amor y la Amistad cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal irrumpieron violentamente.

Los presuntos sicarios ingresaron sin ningún tipo de reparo al lugar de la celebración. De inmediato iniciaron una ráfaga de disparos en todas direcciones apuntando directamente contra los asistentes de la reunión.

Varios de los proyectiles impactaron contra el animador del evento, Elías Siancas Beltrán, de 34 años. El hombre cayó herido de muerte sobre el pavimento sin posibilidad de recibir ayuda médica a tiempo.

Su compañera de labores, Gladys Carranza Ramírez, también resultó alcanzada por las balas disparadas por los atacantes. Los sicarios huyeron rápidamente del lugar a bordo de la misma motocicleta en la que llegaron.

El resto de los asistentes, presos del pánico, llamaron de inmediato a una ambulancia para socorrer a las víctimas. Sin embargo, todos los intentos por salvar la vida de Siancas Beltrán resultaron infructuosos y el hombre perdió la vida en el sitio del ataque.

Por su parte, Carranza Ramírez fue trasladada de emergencia al Hospital San José del Callao. La mujer se encuentra actualmente internada en estado grave luchando por su vida tras recibir los impactos de bala.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen. Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información sobre los responsables del ataque.

Peritos de criminalística del Ministerio Público también acudieron al llamado de emergencia para realizar las pericias necesarias. Los especialistas buscaron evidencias que puedan ayudar a esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los atacantes.

Hasta el momento, las autoridades policiales desconocen el móvil exacto de este ataque armado. No obstante, los investigadores no descartan que se trate de un posible ajuste de cuentas relacionado con alguna actividad ilícita.