Rosario del Pilar León Chávez, una madre de familia, fue asesinada a balazos en la avenida Omicrón, en el Callao mientras paseaba a su mascota.

Dos desconocidos la interceptaron, le dispararon en reiteradas ocasiones y huyeron del lugar, según registró una cámara de videovigilancia.

Agentes de la comisaría de Bocanegra acudieron tras los reportes de disparos e intentaron trasladarla en patrullero al Hospital Negreiros, pero los médicos confirmaron su deceso minutos después en emergencias.

América Noticias informó que el Departamento de Investigación Criminal de Bellavista investiga el caso. Así. los peritos recolectan evidencias para rastrear las balas y los responsables del crimen.

Las imágenes muestran a los sospechosos: uno con gorro negro y el otro con polera ploma y guantes blancos, un detalle clave para identificar la modalidad del ataque.

Se conoció que la policía intensificó la búsqueda en el Callao. En tanto, los vecinos expresaron consternación y exigen mayor seguridad, ya que el crimen ha generado temor en la zona donde era conocida la víctima.