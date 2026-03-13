Un sujeto desconocido atacó una vivienda familiar y un vehículo estacionado en el Callao durante la madrugada. El incidente ocurrió después de que los propietarios recibieran mensajes intimidatorios exigiendo pagos elevados bajo amenaza de represalias graves.

El agresor se acercó por la avenida Colectora vistiendo ropa completamente oscura alrededor de la 1 de la mañana. El delincuente se ubicó frente a la vivienda y realizó al menos 9 disparos contra la estructura y el automóvil que se encontraba afuera.

El fuerte ruido despertó a los residentes y a personas cercanas en la zona. La familia afectada reportó haber sido blanco de amenazas en días previos a través de la aplicación de Whatsapp. Los textos incluían demandas específicas de 15 mil soles junto con fotografías de armamento y proyectiles para generar miedo.

Los mensajes provenían de un grupo delictivo autodenominado Los Mexicanos según las denuncias presentadas. Esta organización ha incrementado sus acciones intimidatorias en distintos puntos de la región.

La Policía Nacional acudió rápidamente al lugar para inspeccionar los daños y recolectar indicios materiales. Los agentes iniciaron labores de investigación para esclarecer la agresión registrada.

Las grabaciones de cámaras instaladas en las inmediaciones resultarán fundamentales para rastrear al individuo responsable. Tanto los damnificados como testigos próximos evitaron brindar detalles por temor a consecuencias directas.

Esta colectividad enfrenta un panorama de creciente hostilidad vinculada a cobros forzosos. El suceso pone de manifiesto la expansión de prácticas violentas que afectan a hogares particulares en el Callao.

Los Mexicanos iniciaron actividades focalizadas en cobros irregulares en Villa María del Triunfo hacia fines del año pasado. Su radio de influencia se ha ampliado a zonas como Lima Sur y el Cercado de Lima con tácticas más agresivas.

La banda ha perpetrado ataques incendiarios contra vehículos de transporte colectivo en semanas recientes. Conductores de esas rutas habían recibido advertencias similares antes de los sabotajes confirmados.

Empresas del sector enfrentan solicitudes semanales de hasta 2.500 soles según datos de pesquisas policiales y fiscales. La estructura delictiva opera con métodos que combinan comunicaciones digitales y acciones físicas directas.

Un atentado inicial impactó a la compañía Los Milagros del Señor de Pachacamilla en octubre del año anterior. Ese episodio marcó el comienzo de una secuencia de incidentes contra operadores de movilidad urbana.

La muerte de un suboficial de la Policía Nacional en Barrios Altos agravó la situación operativa contra el grupo. Autoridades conectan ese hecho con esfuerzos institucionales para desmantelar sus redes de influencia.

La familia damnificada permanece en alerta constante por riesgo de nuevos enfrentamientos. Las pesquisas avanzan con prioridad para neutralizar la amenaza que persiste en el entorno.