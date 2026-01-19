Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Jerson Salazar, alias ‘Pantera’, un joven de 18 años vinculado al mundo del hampa, durante un operativo realizado en la avenida Rímac, en el Callao.

Según informó América Noticias, la intervención se produjo minutos después de que el sospechoso participara en un violento ataque armado contra un presunto integrante de una banda rival. Durante el registro del vehículo en el que se desplazaba, los agentes hallaron tres armas de fuego: dos pistolas de guerra y un revólver.

Armas incautadas y antecedentes

Según el reporte policial, una de las armas fue encontrada escondida debajo de la unidad, mientras que las otras dos estaban cargadas con municiones en el interior del vehículo.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial Callao, identificó al detenido y confirmó que el joven ya cuenta con antecedentes policiales, tras haber sido intervenido el año pasado por posesión ilegal de artefactos explosivos.

Víctima permanece grave

De acuerdo con la información oficial, minutos antes de su captura, alias ‘Pantera’ habría disparado contra un hombre en el cruce de las calles San Pedro con La Moneda, dejándolo gravemente herido con cinco impactos de bala.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud y permanece con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Las investigaciones preliminares indican que el ataque estaría relacionado con una disputa por el control de la microcomercialización de drogas en la zona.

Investigación por tentativa de homicidio

Durante la intervención, el propio Jerson Salazar habría admitido el uso de un arma automática para cometer el ataque. Tras el operativo en flagrancia, fue trasladado a una unidad especializada para continuar con las diligencias correspondientes.

La PNP informó que se realizarán pericias balísticas a las armas incautadas para determinar si fueron utilizadas en otros crímenes recientes en el primer puerto. El detenido permanece bajo custodia policial y es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Despliegue policial en zonas críticas

Las autoridades del Callao señalaron que este operativo permitió retirar de circulación armas de alto poder utilizadas en enfrentamientos entre bandas criminales. En paralelo, la Región Policial Callao mantiene un despliegue reforzado de agentes en zonas consideradas críticas para prevenir nuevos hechos de violencia y ubicar a posibles cómplices.