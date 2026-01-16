Un operativo policial permitió la detención de Lucas Enrique Preciado Azcurra (28), señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Raqueteros del Óvalo’, dedicada al robo de vehículos en distintos puntos de la provincia constitucional del Callao.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la Asociación Villa San Beatriz, donde las fuerzas del orden hallaron una motocicleta con placa adulterada, dos armas de fuego con municiones y diversas herramientas metálicas que, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizadas para forzar cerraduras de vehículos.

Durante el operativo, la Policía también incautó dos paquetes de marihuana, con un peso aproximado de tres kilogramos, los cuales quedaron como evidencia para las diligencias correspondientes.

Un efectivo policial señaló que el detenido era objeto de seguimiento por parte del área de inteligencia.

“Esta es una persona de la cual inteligencia manejaba información que es un potente raquetero que se injerta con otros delincuentes para atentar contra los ciudadanos y robarle sus vehículos y sus motocicletas. Esta banda criminal ha sido debidamente desarticulada”, indicó.

El detenido era conocido en el mundo del hampa como alias ‘Lucas’ y registra antecedentes policiales por violencia familiar y agresión física.

Hasta el momento permanece en disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del Callao, que continuará con las investigaciones para determinar si estaría implicado en otros hechos delictivos cometidos en el Primer Puerto.