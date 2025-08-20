La Provincia Constitucional del Callao celebró hoy su 189 aniversario de autonomía política con una jornada de actividades cívicas, culturales y gastronómicas que tuvo como escenario principal la histórica fortaleza del Real Felipe.

Las conmemoraciones comenzaron desde muy temprano con el izamiento del Pabellón Nacional a las 7:00 a.m., seguido de una misa y tedeum. Posteriormente, se realizó la sesión solemne presidida por el gobernador regional, Ciro Castillo-Rojo Salas, en compañía de autoridades locales, congresistas chalacos y representantes de instituciones públicas y privadas.

El acto protocolar contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao y de la Banda de Música de la Legión Peruana de la Guardia, que dieron realce a la ceremonia.

Como parte de la celebración, el Real Felipe acoge una activación cultural y gastronómica con platos típicos chalacos como ceviche, causa y pan con pejerrey, además de exhibiciones de artesanía y módulos turísticos. La agenda incluye también un concierto de salsa, programado para el sábado 23 de agosto a las 6 p.m. en el coliseo Miguel Grau, donde una orquesta integrada por artistas de la tercera edad rendirá homenaje al Gran Combo de Puerto Rico.

Cada 20 de agosto, el Callao recuerda el decreto promulgado en 1836 por el mariscal Andrés de Santa Cruz, que le otorgó autonomía política bajo la figura de “gobierno litoral”, consolidando su identidad como primer puerto del país. Posteriormente, en reconocimiento a la heroica participación de la ciudadanía chalaca en la Batalla del Callao (22 de abril de 1857), el distrito fue elevado a provincia constitucional con rango de departamento, una denominación única en el país que refuerza su carácter histórico y su autonomía.

Tal como lo recuerda el historiador Francisco Quiróz Chueca en su obra Historia del Callao, de puerto de Lima a Provincia Constitucional, el estatus del Callao no surgió de una ley común como ocurrió con las demás provincias peruanas, sino por mandato constitucional, reflejando la búsqueda histórica de independencia que se gestaba desde la época virreinal.