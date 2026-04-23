Un chofer y un cobrador de una combi de la empresa P.A.S.A. fueron baleados a pocos metros del hospital Barton, en el Callao, la mañana de este jueves 23 de abril. Tras el ataque, las unidades han dejado de circular por la avenida Argentina como medida de precaución.

Según testigos, la balacera sorprendió a los transeúntes que esperaban abordar la unidad en uno de los paraderos cercanos al nosocomio.

“Escuché cuatro balas. Todos los vecinos entramos corriendo, hemos huido (…) No imaginaba una balacera (cerca al hospital)”, relató a una testigo a La República.

“Hasta las enfermeras, los niños y adultos mayores corrieron hacia el fondo del hospital”, agregó.

El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Bellavista informó que el presunto sicario responsable del ataque a balazos tendría 15 años y que habría estado a bordo de una motocicleta lineal al momento de efectuar los disparos.

El menor continúa detenido en la sede de la Depincri, mientras peritos de criminalística llegaron hasta los exteriores del centro médico para realizar las diligencias correspondientes. Además, revisaron la combi atacada y recabaron las declaraciones de los testigos presentes en la zona.