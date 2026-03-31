La Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de un tramo del circuito de playas de la Costa Verde, comprendido entre la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre y la salida a Chucuito, como parte de trabajos de mantenimiento en esta importante vía costera.

La restricción del tránsito se aplicará en ambos sentidos durante 48 horas, afectando más de cuatro kilómetros de la vía rápida que conecta distintos sectores del Callao.

🔵⚪ CIERRE TEMPORAL DE LA COSTA VERDE

Por disposición del alcalde, César Pérez, la Municipalidad del Callao dispuso el cierre por tramos de la Vía Expresa Costa Verde, tras ser declarada en emergencia por riesgos en la vía. pic.twitter.com/GwHuqAYwoW — Municipalidad del Callao (@municallao) March 31, 2026

Cierre se realizará en dos tramos durante 48 horas

De acuerdo con la comuna chalaca, el cierre se ejecutará en dos etapas consecutivas.

El primer tramo permanecerá cerrado por 24 horas, desde la subida Haya de la Torre hasta la subida Santa Rosa.

Posteriormente, el segundo tramo será cerrado desde el 1 de abril, también por 24 horas, entre la subida Santa Rosa y la salida hacia Chucuito.

La restricción comprende los seis carriles de esta vía, considerada uno de los principales accesos costeros del Callao.

Trabajos responden a riesgos por oleajes y accidentes

Durante el cierre se realizarán labores de mantenimiento en distintos puntos de la carretera, donde ya se ha desplegado maquinaria pesada para ejecutar las intervenciones necesarias.

La medida fue adoptada por el alcalde del Callao, César Pérez Barriga, tras un reciente accidente que dejó cinco personas heridas, además de los constantes oleajes anómalos que provocaron aniegos y la acumulación de piedras en la vía.

Estas condiciones incrementaron el riesgo para conductores y peatones que circulan por la zona.

Municipalidad recomienda rutas alternas

La municipalidad exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas mientras duren los trabajos de mantenimiento.

Entre las vías sugeridas se encuentran:

Avenida La Marina

Avenida Guardia Chalaca

Avenida Miguel Grau

Avenida Costanera

Avenida La Paz

Asimismo, el burgomaestre reiteró su pedido al Gobierno Regional del Callao para que transfiera la administración de la Costa Verde a la municipalidad, con el objetivo de asumir directamente su control y mantenimiento.