Una vez más, la delincuencia golpea al transporte público. En esta ocasión, el conductor de una combi fue atacado a balazos por delincuentes mientras se encontraba en plena ruta, en el Callao.

Según RPP, el ataque se registró en la avenida Néstor Gambetta, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron la unidad de la empresa Acosta y realizaron varios disparos por el lado de la ventana del conductor.

Como consecuencia del ataque, el conductor de la unidad y otros dos pasajeros resultaron heridos. El chofer, identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela, de 19 años, intentó continuar la marcha tras el atentado; sin embargo, solo logró avanzar unos metros antes de desplomarse.

Todos los afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao y, según información policial, los otros dos heridos —quienes serían familiares del conductor— se encuentran fuera de peligro.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y lograr su captura.