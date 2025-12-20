Un periodista del Callao, identificado como Anthony Rodriguez fue víctima de un atentado a balazos la noche del viernes 19 de diciembre, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon hasta 10 veces contra su vehículo estacionado frente a su domicilio en la cuadra 13 del jirón Marañón. El ataque ocurrió en pleno estado de emergencia que el Gobierno prorrogó por 30 días más en Lima y Callao.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso instante en que los delincuentes se aproximaron al inmueble y abrieron fuego contra el automóvil. En ese momento, el comunicador se encontraba en el interior de su vivienda junto a otros colegas y su hijo menor de edad. Tras el ataque, el periodista reveló que se vio obligado a adquirir chalecos antibalas para proteger su integridad física.

Vincula ataque con investigaciones sobre Ciro Castillo

El comunicador declaró que esta no es la primera ocasión en que enfrenta amenazas contra su vida. Según su testimonio, el hostigamiento se habría intensificado tras realizar investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades y malversación de fondos durante la gestión del exgobernador regional Ciro Castillo.

“Han sido constantes las amenazas que he venido recibiendo no solo de esta gestión, sino también de anteriores (...) por mi trabajo de investigación que vengo realizando. Pero esta última gestión no es ajena, fue la más frívola en atacar. Digo gestión actual porque obviamente estas investigaciones realizadas a Ciro Castillo o su hijo, las respuestas han sido inmediatas, a través de redes exponiendo a mi familia e hijo”, comentó en Exitosa.

Denuncia amenazas previas

El periodista afirmó no tener conflictos personales con nadie y señaló la presencia sospechosa de un vehículo rojo que circulaba reiteradamente por su zona de residencia, además de motocicletas que “iban y venían” en días previos al atentado. Estos movimientos habrían formado parte de un presunto operativo de seguimiento.

Adicionalmente, reveló un incidente de hostigamiento ocurrido tras asistir a una conferencia de prensa de la nueva encargada del Gobierno Regional del Callao. Al finalizar el evento, descubrió que las cuatro llantas de su vehículo habían sido reventadas.

“¿Coincidencia? No las hay”, cuestionó el comunicador.

Tras el ataque, indicó que solicitó apoyo a la Policía Nacional del Perú para iniciar las diligencias correspondientes que permitan identificar a los responsables del ataque armado contra su automóvil.