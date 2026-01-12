La familia, que fue detenida por intentar viajar a Colombia con pasajes comprados con la tarjeta bancaria de un alto funcionario del Estado, quedó en libertad bajo la medida de comparecencia restringida dictada por el Poder Judicial del Callao.

Jackeline Tapia Cabrera y Rafael Cano Pozo quedaron en libertad tras la disposición del Poder Judicial de otorgarles salida bajo mandato de comparecencia restringida, a pesar de que la Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva.

Frente al Poder Judicial del Callao, amigos y familiares protestaron para reclamar la libertad de la pareja, señalando que un promotor de eventos los habría estafado con la compra de los boletos.

Por su parte, la policía sospecha que la familia podría pertenecer a una banda conocida como ‘Los Falsos del Aeropuerto’. Además, los agentes indicaron que Cano cuenta con antecedentes policiales.

Mientras tanto, las autoridades han iniciado la búsqueda de la persona que compró los boletos, con el fin de determinar su vínculo con los intervenidos y esclarecer cómo compró los pasajes.