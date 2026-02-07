En un nuevo hecho de violencia contra el transporte público, una cobradora de una combi resultó herida tras un ataque armado registrado en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

El agresor se hizo pasar como pasajero y abordó la unidad de la empresa Acorsa antes de ejecutar el disparo.

Según relató el conductor del vehículo, quien además es esposo de la víctima, el sujeto subió en el óvalo Cantolao y pidió bajar minutos después en el paradero Cabaña. Al descender, sacó un arma y disparó contra la cobradora, para luego huir del lugar.

La mujer fue trasladada de inmediato en la misma unidad hasta el Hospital de Ventanilla.