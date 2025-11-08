El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso el cierre temporal de un tramo de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, tras el colapso de la pista que dejó un enorme forado y representa un grave riesgo para los conductores que transitan por la zona.

Informó que el incidente se produjo a la altura del kilómetro 3.5 debido al debilitamiento del talud, originado por una excavación externa en la base de la vía.

A través de un comunicado, el MTC señaló que Provías Nacional atiende la emergencia en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla y ha desplegado un equipo técnico para implementar medidas de seguridad. Como parte de la respuesta inmediata, se ha ordenado el cierre total del tránsito en el tramo afectado mientras se realizan las evaluaciones y trabajos preliminares.

Para la reparación definitiva, Provías Nacional convocó la Licitación Pública N° 002-2025/20.1, destinada al mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta. La obra contempla la intervención de un tramo de 560 metros, y la presentación de propuestas está prevista para hoy, mientras que la adjudicación de la buena pro se efectuará a mediados de noviembre de 2025.

El MTC también informó sobre las rutas alternas para los conductores: quienes se dirigen de sur a norte deberán desviarse por la avenida Haya de la Torre, mientras que el tránsito de norte a sur podrá continuar por la misma avenida Néstor Gambetta.