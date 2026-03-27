La Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de la Vía Expresa Costa Verde en el sentido de norte a sur, como medida preventiva ante la presencia de oleajes anómalos en el litoral chalaco.

Según informó la comuna, la decisión busca evitar posibles accidentes y salvaguardar la integridad de conductores y peatones que transitan por esta importante vía.

El cierre responde a la persistencia de condiciones marítimas inusuales, las cuales aún se encuentran en evaluación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, se indicó que durante la restricción se realizarán trabajos de inspección para determinar eventuales daños en la infraestructura vial afectada por el impacto del mar.

Finalmente, el municipio precisó que también se ejecutarán labores de limpieza y retiro de materiales arrastrados, con el objetivo de restablecer condiciones seguras antes de proceder con la reapertura de la vía.