Un doble crimen se registró en la provincia constitucional del Callao. Dos adolescentes de 14 años fueron asesinadas a balazos en hechos ocurridos en los distritos de La Perla y la zona de Corongo, según informaron fuentes policiales a América Noticias.

Ambos ataques se perpetraron con armas de fuego y actualmente son materia de investigación por parte de la División de Investigación Criminal del Callao (Divincri Callao).

Ataque armado en La Perla

El primer crimen se registró en el distrito de La Perla, donde una adolescente de 14 años murió tras recibir tres impactos de bala. De acuerdo con testigos, la menor se encontraba sentada en la puerta de su vivienda cuidando a su sobrina, mientras esperaba el retorno de su hermana.

Según información policial, dos sicarios llegaron caminando hasta el lugar y, sin mediar palabra, le dispararon directamente en la cabeza. Tras el ataque, familiares y vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Durante las diligencias iniciales, la Policía reportó que no se hallaron casquillos de bala en la escena del crimen, un detalle relevante que viene siendo analizado por los peritos a cargo del caso.

Segundo homicidio en la zona de Corongo

El segundo asesinato ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Corongo, donde otra adolescente de 14 años fue atacada a balazos en las inmediaciones de su vivienda. La menor perdió la vida producto de las heridas, generando consternación entre los vecinos del sector.

Tras conocerse el crimen, el club de fútbol donde la adolescente practicaba deporte expresó públicamente su pesar y envió mensajes de condolencia a la familia. La comunidad chalaca ha exigido mayor seguridad y el esclarecimiento de los hechos.

Investigación en curso

La Divincri Callao asumió la investigación de ambos homicidios de manera simultánea. Fuentes policiales señalaron que no se descarta una posible relación entre los dos crímenes, hipótesis que será evaluada conforme avancen las diligencias y el análisis de los elementos recopilados.