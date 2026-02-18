Dos agentes de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos luego de que presuntos extorsionadores les dispararan en el distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según las primeras diligencias, el ataque se produjo cuando los agentes —identificados como Elías González Ríos (26) y Alderson Rojas Puentes (29)— compartían con amigos frente a una tienda ubicada en el asentamiento humano Villamoto.

De acuerdo con información de RPP, en ese momento, sujetos armados —que serían menores de edad— irrumpieron en el lugar y dispararon contra los agentes.

Uno de los agentes resultó herido de bala en la espalda y el otro en el brazo, por lo que ambos fueron trasladados de emergencia al hospital de Ventanilla, donde reciben atención médica.

La Policía Nacional cercó el área e inició un operativo para ubicar a los responsables, logrando la captura de un presunto implicado, a quien se le decomisó un arma de fuego.

Las diligencias continúan a cargo de las autoridades, en coordinación con la División Regional de Inteligencia del Callao y otras unidades especializadas, con el fin de ubicar y detener a todos los implicados en el atentado.