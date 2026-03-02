Una embarcación dedicada a paseos turísticos sufrió un accidente marítimo al volcarse con más de diez personas a bordo frente al litoral de La Punta, en la región Callao. El hecho ocurrió a la altura de la playa El Malecón y generó momentos de alarma entre los ocupantes y vecinos de la zona.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el bote realizaba un recorrido recreativo cuando perdió estabilidad en medio del mar. En cuestión de segundos, la nave terminó volteándose cerca de la orilla, generando momentos de pánico entre los pasajeros y testigos.

Pese a lo ocurrido, no se reportaron víctimas mortales ni personas con lesiones de gravedad. Los usuarios contaban con chalecos salvavidas, lo que permitió que se mantuvieran a flote mientras llegaba la ayuda.

El rescate fue realizado por salvavidas de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de bañistas que se encontraban en la playa. Las personas fueron puestas a buen recaudo y recibieron atención preventiva antes de retirarse del lugar.

El incidente fue registrado en imágenes difundidas por América Noticias, donde se observa a los pasajeros siendo auxiliados en el mar. Tras el rescate, se confirmó que ninguno presentaba heridas de consideración.

Según las primeras indagaciones policiales, la embarcación habría excedido la capacidad máxima permitida para este tipo de traslados turísticos. El sobrepeso es señalado como la principal causa de la pérdida de equilibrio del bote.

Los rescatistas también indicaron que las condiciones del mar eran estables al momento del accidente. Este dato refuerza la hipótesis de que el exceso de pasajeros habría provocado el vuelco.

Las autoridades informaron que los responsables de la embarcación serán sometidos a las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar eventuales negligencias y establecer sanciones si corresponde.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de La Punta exhortó a los visitantes a contratar únicamente servicios formales. La comuna recordó la importancia de verificar que los operadores cumplan con los protocolos de seguridad para evitar nuevos accidentes.