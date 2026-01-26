Una combi de transporte público quedó completamente destruida tras ser incendiada por extorsionadores en la zona de Gambetta Baja, provincia constitucional del Callao. El vehículo era la única herramienta de trabajo de un padre de familia que cubría la ruta Cercado de Lima - Callao.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes interceptaron al conductor de la unidad durante su recorrido para exigirle un cupo de diez soles por cada vuelta. Al negarse a pagar, presuntamente lo siguieron hasta su domicilio para atacar su vehículo en la madrugada.

Delincuentes aprovecharon ausencia de Serenazgo

Según el testimonio de la hija de la víctima en RPP, los extorsionadores aprovecharon la ausencia del personal de Serenazgo para acercarse a la vivienda y prender fuego a la unidad durante la madrugada.

“Nuestro temor es que vuelvan a venir y terminen de acabar con la combi. Nosotros lo único que queríamos ahorita es arreglarla. Mi papá es el dueño, sigue pagando la combi, todavía no termina de pagarla, le faltaba dos años. Y ya solamente queremos terminar de arreglarla para que se pueda vender ya por el mismo temor, porque la verdad es que nadie nos da seguridad aquí. No tenemos la seguridad de que no va a volver a pasar y las autoridades, como le comenté, no nos indican nada hasta el momento”, expresó afectada.

Las imágenes muestran a vecinos intentando apagar el incendio con baldes de agua, sin lograr controlar el fuego. La combi quedó reducida a su estructura metálica; el interior del vehículo fue completamente consumido por las llamas.

Ana Ojeda, hija del conductor señaló que su padre aún no había cancelado completamente el vehículo y que la familia teme nuevos ataques. Por ello, solicitan a las autoridades acelerar las investigaciones para garantizar su seguridad.

Cabe señalar, que hace una semana otra combi que cubría la ruta desde 2 de Mayo hasta el Cercado de Lima también fue quemada en la zona de Gambetta.