Una mujer emprendedora, quien hace dos meses abrió una tienda en un local alquilado en el Callao, vive con miedo porque extorsionadores le exigen que en un plazo de 30 días les dé una suma de 5 mil soles, dinero que ella no tiene cómo conseguir.

“Llego a mi local que es alquilado, no es propio, y encuentro esta nota que dice que conocen mi casa, me están siguiendo, me conocen hacen tiempo, me piden la cantidad de cinco mil soles. ¿Yo de dónde le voy a dar los cinco mil soles? Esa tienda recién estoy iniciando, incluso, me he prestado plata para trabajar porque yo soy la que mantengo a mis hijos, soy viuda ”, dijo la denunciante en América Noticias.

En la carta firmada, los malhechores colocaron la dirección de su tienda ubicada en la avenida Santa Rosa y firmaron con los pseudónimos de ‘Gio’ y ‘Papo’, de la banda ‘Agilitos del Norte de Chiclayo’.

Madre abrió una tienda hace dos meses y vive con miedo por extorsionadores. Video: América Noticias

La madre dijo que estaba recibiendo llamadas de número desconocidos, pero que evitó contestar por temor a recibir amenazas que buscan amedrentarla. Ella pidió ayuda a la Policía.

“Salen números desconocidos, pero no contesto, toda esta semana han estado llamando. Me quedé en shock porque me dan miedo mis hijos, son menores edad. A mí, no importa, que me hagan lo que quieran, pero que con mis hijos no choquen ", manifestó la progenitora.

El caso está lo está llevando el servicio de investigaciones criminales de la comisaría Juan Ingunza del Callao.

