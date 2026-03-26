La bahía del Callao registra desde la segunda quincena de marzo una floración algal nociva (FAN) provocada por la microalga Heterocapsa sp., informó el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La alta concentración de esta microalga en la playa Cantolao genera una espuma de color amarillento a tono óxido, producto de su descomposición y del oleaje que remueve la materia orgánica.

Este proceso produce compuestos que atrapan aire y forman la espuma, asociada a olores desagradables en la zona.

Al respecto, Imarpe precisó que la especie responsable de esta floración no es tóxica.

La institución informó que realiza un monitoreo continuo de las floraciones algales a través de una red observacional en todo el litoral, además de cruceros de investigación en los que se muestrean y analizan las aguas marinas.

Con estos estudios se identifica la especie predominante, se determina si es tóxica y se brinda información actualizada a la ciudadanía.