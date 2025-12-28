El cuerpo de uno de los dos adolescentes que desaparecieron en el mar el pasado 14 de diciembre en la playa Costa Azul, en Ventanilla, fue encontrado este sábado tras casi dos semanas de labores de búsqueda. La familia confirmó que los restos fueron ubicados a unos 200 metros del punto donde el menor fue visto por última vez, en una zona cercana al llamado “barco fantasma”.

El hallazgo se produjo luego de 13 días de operativos continuos en los que participaron agentes de la Policía de Rescate, buzos especializados y pescadores de la zona, quienes recorrieron el litoral y sectores de difícil acceso en el mar del Callao.

“Ese día mi menor hijo se metió al agua a bañar con un compañero. Lamentablemente, fue por defender y ayudar al compañero. En eso, ellos dos se ahogaron ahí en la orilla como bañándose, los jaló y los tapó todo”, relató la madre del menor en RPP.

La mujer indicó que fue notificada por las autoridades sobre la aparición del cuerpo, lo que permitió finalmente confirmar el desenlace de la desaparición. Hasta el momento, solo uno de los dos jóvenes ha sido localizado, mientras que el paradero del segundo menor continúa siendo desconocido.

Familia pide apoyo para sepelio

Los familiares señalaron que atraviesan una situación económica complicada y que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios. Por ese motivo, solicitaron apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para poder realizar el entierro.

Indicaron que su pedido se limita únicamente a los costos del sepelio, ya que desean darle una despedida digna al adolescente.

Los parientes de la víctima permanecían en la zona de Ventanilla realizando los trámites correspondientes para el traslado del cuerpo a la Morgue del Callao. Hasta ahora, no se ha definido el lugar donde se realizará el velorio.

Las labores de búsqueda del segundo joven desaparecido continúan, mientras las autoridades mantienen desplegado al personal de rescate en el litoral chalaco.