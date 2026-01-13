Un conductor perdió la vida a balazos dentro de su propio vehículo en el jirón Vigil, provincia constitucional del Callao. Testigos oculares relataron a RPP Noticias que el hombre había estacionado su auto cuando surgió un atacante desconocido.​

El sicario se acercó al vehículo y descargó su arma en múltiples ocasiones contra la víctima, quien falleció en el acto. El agresor escapó rápidamente sin dejar rastro. La víctima fue identificada como Bryan Palza Mandamiento.

En la escena del crimen, los peritos de Criminalística incautaron más de diez casquillos servidos, lo que evidencia la intensidad del tiroteo. Las indagaciones iniciales de la Divincri apuntan a un posible ajuste de cuentas, común en esta zona pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.​

Este suceso se suma a la ola de violencia en la región, con varios homicidios reportados en los primeros días de 2026. En Comas, otro caso similar dejó una víctima y su mascota sin vida por ataque armado. Autoridades intensifican patrullajes, pero los ajustes entre bandas persisten.​