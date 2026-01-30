Un padre de familia fue asesinado a balazos en Ventanilla, Callao, mientras intentaba proteger a su hijo de apenas 1 año en medio de un ataque perpetrado por sicarios a bordo de una motocicleta.

José Heraldo Estela Rosales, de 38 años, perdió la vida en el cruce de la avenida Las Dalias con la calle 17. La víctima ingresó a una tienda junto a su pequeño para comprar galletas cuando dos sicarios aparecieron y abrieron fuego directamente contra él.

Al percatarse del peligro inminente, el hombre giró rápidamente y cubrió a su bebé con su propio cuerpo en un intento desesperado por salvarlo. El padre de familia recibió cinco disparos a quemarropa que causaron su muerte en el acto. Su menor hijo salió ileso del lugar pero presenció la tragedia.

Policía inicia investigaciones

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron de inmediato al lugar y resguardaron la escena del crimen para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística, quienes recolectaron casquillos y otras evidencias del ataque dirigido.

La víctima deja en orfandad a tres hijos menores de edad: el bebé de 1 año que fue testigo del asesinato, una niña de 8 años que ya había perdido a su madre, y otro menor. Los vecinos, conmocionados por el crimen, organizaron una protesta espontánea exigiendo justicia y un accionar policial más efectivo contra la criminalidad en Ventanilla.

Los pobladores denuncian que los ataques de sicarios se han vuelto cotidianos en la zona y piden patrullajes constantes para proteger a las familias, especialmente durante las horas de mayor vulnerabilidad.