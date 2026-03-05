Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de carga pesada a la altura de la cuadra 14 de la avenida José López Pazos, en el distrito chalaco de Carmen de la Legua-Reynoso.

De acuerdo con RPP, testigos indicaron que la víctima sería una persona en situación de calle que se encontraba durmiendo en plena vía pública.

El camión retrocedía sin que el chofer advirtiera la presencia del hombre, quien terminó siendo arrollado.

Según los vecinos, una mujer que pernoctaba junto a la víctima logró salvarse y no fue alcanzada por el camión.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del fatal accidente y establecieron un perímetro para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Los vecinos señalaron a dicho medio que el hombre fallecido era conocido en el barrio; sin embargo, desconocen su nombre. Además, entre sus pertenencias no se halló ningún documento de identidad, por lo que permanece como ‘NN’.

El chofer del camión fue llevado a la comisaría del sector para brindar su manifestación como parte de las investigaciones en curso.