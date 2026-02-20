Un incendio de regular magnitud afectó una quinta en la primera cuadra del jirón Maranga, en el distrito de Bellavista, Callao. El siniestro provocó que las habitaciones quedaran completamente destruidas e inhabitables.

Los espacios dañados estaban construidos con material rústico. El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao, Larry Lynch, informó en RPP que tres personas sufrieron inhalación de humo.

“Un incendio declarado código 2 que afecta tres habitaciones, de diferentes viviendas. Ha sido consumido material rústico de madera altamente inflamable, [hay] personas por inhalación de humo, una persona adulto mayor y dos personas más; y una persona que fue afectada en un brazo por el tema de una caída de brasas del propio incendio, pero no con mayores situaciones”, declaró.

El fuego provocó gran alarma entre los vecinos, quienes reportaron el hecho ante los bomberos. Hasta el lugar se desplegaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. Finalmente, tras una ardua jornada lograron sofocar el fuego y evitar que se propagara a otras zonas.

Las autoridades confirmaron que las víctimas ya recibieron atención médica especializada. Pese a la exposición a gases, se encuentran estables y fuera de peligro.

Mientras tanto, el personal municipal de Bellavista acudió para inspeccionar los daños. Ahora gestionan asistencia inmediata para las familias damnificadas por el siniestro.