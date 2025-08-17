La Municipalidad Provincial del Callao informó que desde hoy se aplican desvíos vehiculares en la avenida Faucett, a raíz del inicio de obras de la estación Carmen de la Legua (E4-8), parte del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Las obras comprenden el tramo de la av. Faucett entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, lo que obliga a restringir la circulación en sentido sur-norte. Durante esta primera fase, el tránsito norte-sur permanecerá habilitado.

DESVÍO

El transporte público deberá desviar su recorrido por las vías auxiliares de Faucett y Óscar R. Benavides, para continuar por Enrique Meiggs y la av. Argentina, y así reincorporarse a Faucett. Los vehículos privados, en tanto, podrán usar las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos para retomar el sentido sur-norte.

El ramal de la Línea 4 contará con ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Algunas presentan avances importantes, mientras que otras, como la del aeropuerto, están en fases iniciales.

Las autoridades reiteraron su pedido a conductores y peatones de tomar precauciones ante los desvíos en la avenida Faucett, subrayando que esta obra representa un paso clave para mejorar la conectividad y el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.