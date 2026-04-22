Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos en la intersección de la calle Cívica con la avenida Dominicos, frente al mercado Primero de Mayo, en la urbanización Previ, provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con RPP, identificaron a la víctima como Alex Junior Icer Cerna, conocido en la zona como “Chechi”. El joven murió en el mismo lugar del ataque luego de recibir varios disparos en la cabeza.

Según información preliminar de la Policía Nacional y el testimonio de vecinos, Icer Cerna habría intentado huir corriendo por varias cuadras. No obstante, fue alcanzado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta azul. Testigos indicaron que uno de los atacantes vestía un polo negro, mientras que el otro llevaba un polo blanco.

Las primeras diligencias policiales indicaron que los atacantes habrían efectuado entre cuatro y seis disparos antes de darse a la fuga con dirección al distrito de San Martín de Porres.

Durante el acordonamiento de la escena del crimen, los peritos de criminalística encontraron al menos tres casquillos de bala sobre el pavimento.

En tanto, agentes de la comisaría de Bocanegra verificaron que en el lugar existen diversas cámaras de videovigilancia, las cuales serían de propiedad de la Municipalidad del Callao y de la parroquia Cristo Liberador.

Las imágenes registradas por estos equipos serán clave para identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguieron durante su fuga.

Por la violencia del ataque, las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.