Esta miércoles por la mañana, un incendio arrasó una cochera de transporte público informal en el sector Oquendo, Callao, dejando 12 buses calcinados. Pese a que se presume un ataque extorsivo, los transportistas aseguran no haber recibido amenazas.

Según Exitosa, un vehículo también quedó calcinado afuera del local, luego de que un transportista intentara apagar el incendio, pero no tuvo éxito.

De acuerdo con testimonios de vecinos a la Policía Nacional, no se escucharon explosiones durante la madrugada en la cochera. Asimismo, los propietarios de los buses descartaron amenazas de extorsión, lo que sugiere que los presuntos delincuentes se equivocaron.

La cochera, que ocupa un área de 50 metros cuadrados, no solo guarda unidades de transporte público, sino también vehículos particulares como autos, motocicletas y otros tipos de unidades, los cuales resultaron ilesos.

Agentes de la PNP Deprincri Ventanilla, personal de emergencia, efectivos de la comisaría de Oquendo y criminalística llegaron al lugar durante la mañana, recopilando información de los propietarios y asegurando que el hecho ya está en investigación.

Al tratarse de una zona semi industrial, varios locales cuentan con cámaras de seguridad, por lo que se evaluarán las diferentes hipótesis planteadas tanto por los transportistas como por la PNP.

Algunos transportistas se acercaron para mostrar su apoyo, aunque evitaron hablar con la prensa por miedo por temor a represalias de presuntos extorsionadores que podrían afectar sus unidades.