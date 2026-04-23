Un menor de 16 años realizó hasta cinco disparos contra una combi de la empresa de transportes Perla Argentina en la cuadra 30 de la avenida Argentina, en el Callao.

A raíz del ataque, el cobrador y el conductor de la unidad resultaron heridos. El primero, identificado como Luis Samamé, sufrió una herida de bala en la mano derecha. En tanto, el chofer de la combi, Miguel Cuno Choquepata (69), presentó contusiones leves producto de las esquirlas.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, ubicado a una cuadra del lugar del atentado. Afortunadamente, tanto el conductor como el cobrador de la unidad fueron dados de alta tras recibir atención médica.

“[¿Estaba la combi con pasajeros?] Sí, estaba lleno. [¿Y cuántos disparos hubo?] Cinco disparos. [¿Acá, delante de usted prácticamente?] Sí. [¿Está con miedo?] Sí, no podemos ni salir, estamos con una presión fuerte que no podemos ni mirar. No podemos hacer nada porque estamos con los nervios”, declaró un comerciante a RPP.

El responsable del ataque, un menor de edad, fue detenido en flagrancia a una cuadra del lugar por agentes del escuadrón Cobra de la Policía Nacional del Perú y luego trasladado al Departamento de Investigación Criminal del distrito de Bellavista.

A esta sede policial también acudió una representante de la Fiscalía de Familia del Callao para recabar información sobre el caso y dar inicio a las diligencias correspondientes.

En paralelo, Miguel Cuno Choquepata se apersonó en su combi a la comisaría PNP Carmen de la Legua Reynoso luego de recibir el alta médica, a fin de continuar con las diligencias de investigación.

Dicho medio recogió el testimonio de algunos choferes de la misma empresa que circulan por la ruta donde se produjo el atentado. Ellos señalaron que son víctimas de extorsión por parte de entre tres y cuatro bandas criminales, aunque prefirieron no brindar más información por temor a posibles represalias.