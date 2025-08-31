Una mujer identificada como Karina Angélica Lupu Altamirano fue asesinada en el Callao cuando abordó un mototaxi para recoger a su nieto. según informó América Noticias. Con este crimen, la cifra de homicidios en el primer puerto ya supera la registrada en todo 2024, de acuerdo a datos del Sinadef.

El ataque se produjo en la cuadra tres del jirón Carrillo Albornoz. De acuerdo con la Policía, Karina Lupu tomó un mototaxi para dirigirse a recoger a su nieto, pero minutos después hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon más de diez veces contra ella.

El conductor resultó ileso y tras el atentado regresó hasta la zona donde había recogido a la víctima. Karina fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos certificaron su deceso.

¿Quién era la víctima?

Karina Angélica Lupu Altamirano residía en la misma calle donde meses atrás su familia ya había sido golpeada por la violencia. Era madre de María Fernanda Lupu, una joven de 24 años asesinada en abril junto a una adolescente de 16 años, también en el jirón Carrillo Albornoz.

En ambos casos, la Policía señaló que se trató de ataques perpetrados bajo la modalidad de sicariato.

Cifras de violencia en el Callao

Con este crimen, el Callao suma más de 138 homicidios en lo que va del 2025, superando los 137 reportados en todo 2024, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El primer puerto se ubica así como la tercera provincia más violenta del país, solo detrás de Lima y La Libertad.

Los residentes de la zona expresaron preocupación por la frecuencia de los ataques en sus calles. Uno de ellos señaló que “uno ya sale con temor a la calle”, mientras otro afirmó que “entre delincuentes mismos se están matando y por ahí que cae un inocente”.

Investigación policial

El caso quedó a cargo de la División de Investigación Criminal del Callao, que ya revisa cámaras de seguridad y recogió casquillos de bala en la escena.

La Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a organizaciones criminales que operan en el primer puerto.

TE PUEDE INTERESAR