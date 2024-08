Una mujer se lanzó de un auto en movimiento para evitar ser secuestrada por un taxista identificado como Huber Mori Alejo. El sujeto fue detenido, sin embargo, lo dejaron en libertad luego de unas horas.

La joven tomó el taxi por el aplicativo Didi para dirigirse desde Carmen de la Legua, en el Callao, hasta Javier Prado. Según el relato de la agraviada, identificada como Allison Mayuri, notó actitudes sospechosas durante el viaje.

De acuerdo con lo que narró, el hombre no dejaba de mirarla por el espejo, hasta que el taxista sacó un cuchillo y lo colocó en la guantera.

Posteriormente, el conductor se desvió de la ruta que indicaba en el aplicativo y colocó el pestillo a las puertas, además, cerró las ventanas del vehículo. Por suerte, pudo bajar el vidrio con las manijas y sacó medio cuerpo por la ventana para pedir ayuda.

Finalmente, la mujer terminó lanzándose del auto en movimiento. Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento en el que la víctima cae al suelo.

“No me quitaba la mitrada de encima y me parecía raro. Cuando pasamos por la avenida Colonial, él sacó un cuchillo y lo puso en la guantera del auto. En eso entro en alerta y comparto mi ubicación. Bajé la luna y le dije que pare, pero no me hizo caso, entonces saqué mi cuerpo y empecé a gritar”, declaró a 24 horas.

Varias pertenencias de la agraviada se quedaron en el auto, como su mochila, billetera y tarjeta. Tras un par de horas, se dio cuenta que realizaron compras valorizadas en 500 soles con su tarjeta extraviada.

Pese al testimonio de la víctima y las pruebas presentadas, liberaron al delincuente. “Me llamaron para decirme que le habían dado comparecencia, que ya estaba en libertad”, lamentó la mujer, quien tiene heridas en el rostro debido al fuerte impacto de la caída.

