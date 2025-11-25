Un padre de familia identificado como Pedro Junior Morote Ormeño, de 36 años, fue asesinado a balazos cerca de su vivienda ubicada en el jirón 2 de Mayo, en el distrito de La Perla, provincia constitucional del Callao.

Según informó RPP, la víctima regresaba a su hogar cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra él y le dispararon al menos siete veces.

Familia descarta amenazas laborales

Los familiares informaron que Morote Ormeño trabajaba como obrero de construcción civil y que no había recibido amenazas relacionadas con su actividad laboral. Por ello solicitaron a las autoridades esclarecer el caso y acelerar las investigaciones.

“Él trabajaba en construcción civil, pero nunca recibió amenazas ahí. Nunca”, declaró un allegado del fallecido.

Pelea previa sería una posible línea de investigación

Uno de los familiares señaló que horas antes del ataque, la víctima habría tenido un enfrentamiento con un joven identificado como Darwin, expareja de una familiar cercana.

“Él me contó que tuvo un enfrentamiento con un chico que se llama Darwin... Y me dijo: si me pasa algo, de repente me va a mandar a gente”, relató el familiar. También mencionó que uno de los parientes de este joven se encontraría recluido en un penal, aunque aclaró que no tienen certeza de su participación.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha confirmado ninguna hipótesis oficial y continúa con las diligencias para identificar a los responsables.