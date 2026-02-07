El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Ricardo Espinoza, se hizo presente en la avenida Néstor Gambetta ante el bloqueo realizado por transportistas en protesta por el reciente ataque contra una cobradora de una combi. Frente a los reclamos de los manifestantes, aseguró que en las noches habrá presencia de patrulleros para contener los ataques.

El último viernes 6 de febrero una cobradora de combi identificada como Norma Maribel Príncipe, resultó herida tras ser atacada por un falso pasajero. La mujer laboraba para la empresa Acorsa y ante la escalada de violencia los trabajadores de otras compañías de transporte bloquearon la avenida Néstor Gambetta en rechazo al atentado.

La medida de fuerza adoptada por los transportistas generó que los pasajeros de transporte público se vieran obligados a bajar de las unidades y trataran de avanzar a pie. Una de las pasajeras afectadas, en diálogo con Exitosa, expresó su temor ante lo ocurrido, pues relató que en cierto momento habrían arrojado piedras.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Tras el atentado del que fue víctima una cobradora de combi en el Callao, transportistas realizaron un bloqueo y paralización de labores en la Av. Néstor Gambetta. Situación ha generado inconvenientes entre usuarios.



¿Qué medidas se implementarán tras el ataque?

Tras varios minutos de afectación e incertidumbre en el lugar, se hizo presente el jefe de la Región Policial Callao, Ricardo Espinoza, para dialogar con los transportistas, quienes le expresaron su malestar por los ataques extorsivos de los que son víctimas. Ante ello, anunció una serie de medidas que se tomarían a partir de su gestión para frenar la criminalidad.

“Les estoy anunciando que vamos un servicio, no vamos a ofrecer cosas que no se va a cumplir. Vamos a poner policías, patrulleros. Todo esto va a pasar pero si usted no se une con la policía no va a haber solución”, indicó a los transportistas.

Asimismo, informó de la creación de una página que se llamaría ‘Estamos hartos’, mediante la cual se podrán presentar denuncias por extorsión y en la que se instalaría un botón del pánico para alertar al 105 de la PNP respecto de algún atentado.

“¿Usted quiere solucionar el problema? Soluciónelo conmigo, solamente ingrese a esa página web. (...) La página web, anónimamente, usted pone ahí y ahí tiene la ubicación. Esa es la tecnología, es lo único que nos puede ayudar y si usted dice que en esa casa están los extorsionadores, yo mismo me meto”, dijo exhortando a hacer uso de esta plataforma.

Es así como el jefe de la Región Policial Callao, Ricardo Espinoza, se comprometió a poner patrulleros y policías en las noches para evitar más ataques a transportistas y les pidió usar una página web para denunciar estos hechos de manera anónima.