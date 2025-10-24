Un operativo nocturno ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el asentamiento humano Centenario, en la provincia constitucional del Callao, permitió la detención de once personas vinculadas con delitos de sicariato y extorsión.

Entre los intervenidos se encuentran cuatro sospechosos implicados en el ataque ocurrido en la urbanización Constanzo, donde seis personas resultaron heridas tras un tiroteo.

El general José Antonio Zavala Chumbiauca, director de Investigación Criminal de la PNP, confirmó la operación y ofreció detalles de la intervención.

“Esto va a ser de manera constante durante el estado de emergencia y durante los días que continúen. Se ha logrado la detención de 11 personas que se encuentran involucrados en varios delitos de gran lesividad, como homicidios, extorsiones, asaltos, y que son los autores que el día de ayer han participado en un atentado contra seis personas que fueron heridas con arma de fuego”, indicó el general Zavala.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos armas de fuego, una camioneta reportada como robada y un mototaxi usado para cometer ilícitos.