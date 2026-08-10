La Municipalidad Provincial del Callao advirtió que los puentes Bailey que conectan con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podrían ser afectados por una eventual crecida del río Rímac. La alerta fue difundida por el programa Panorama, que señaló que estas estructuras constituyen la única vía de acceso terrestre al terminal aéreo.

Según estudios de ingenieros de desarrollo urbano de la comuna y reportes de Defensa Civil, el riesgo está relacionado con la falta de descolmatación y dragado del cauce. Un incremento del caudal por encima de los niveles críticos podría generar una corriente capaz de desplazar las estructuras metálicas.





Cauce del río presenta zonas deterioradas

El dominical constató que debajo del puente Gambeta se encuentra una socavación del terreno, bases expuestas y geomallas de protección rotas. También se encontró acumulación de rocas de gran tamaño y residuos en la ribera del Rímac.

La Municipalidad del Callao señaló que estos materiales podrían ser arrastrados por el agua y golpear las columnas de soporte de los puentes. La comuna considera que la intervención del cauce resulta necesaria ante un escenario de lluvias intensas.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, advirtió además que una crecida podría alcanzar las instalaciones del aeropuerto, debido a que estas se encuentran por debajo del nivel del cauce. El burgomaestre señaló que el nivel de caudal que generaría el mayor riesgo sería de 200 metros cúbicos por segundo.

“Cuando estemos a 200 metros cúbicos de agua se va a llevar esos puentes Bailey y no va a haber ingreso al aeropuerto Jorge Chávez”, alertó Pérez.

Descolmatación aún no comienza

La Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao tiene a su cargo las labores de dragado y descolmatación. Sin embargo, la Municipalidad Provincial del Callao informó que estos trabajos preventivos todavía no se han iniciado.

Según la comuna, Lima Airport Partners habría destinado aproximadamente S/4,5 millones para financiar las labores. La municipalidad atribuyó la demora a la decisión del gobierno regional de continuar con un proceso de licitación, en lugar de utilizar el mecanismo de contratación directa autorizado por el decreto supremo emitido durante el estado de emergencia.

Esta situación mantiene pendiente el ingreso de maquinaria pesada para ejecutar la limpieza del cauce. La intervención está prevista para las próximas semanas, según la información proporcionada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Representantes del MTC indicaron que los puentes Bailey recibieron mantenimiento el pasado 4 de agosto. Los trabajos comprendieron la limpieza de calzadas, veredas y señalizaciones de ingreso y salida.

Además, aseguraron que se realizó el ajuste de los pernos de anclaje de las estructuras metálicas. El sector precisó que las bases de los puentes están fijadas a una profundidad de 25 metros.

La conexión terrestre con el aeropuerto depende actualmente de estas estructuras mientras continúan pendientes las labores sobre el cauce. Una eventual interrupción de este acceso afectaría el traslado de pasajeros hacia el terminal aéreo.