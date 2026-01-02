La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao logró la sentencia condenatoria de 17 años de cárcel contra tres integrantes de una red criminal dedicada al narcotráfico en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal. Los sentenciados son ciudadanos canadienses, identificados como Frederic Dewald, Francis Toupin y Andrea Bajak, quienes operaban coordinando envíos de sustancias ilícitas hacia el exterior a través del primer puerto del país.

El fiscal adjunto provincial Moisés Anchahua Mantilla sustentó que Dewald cumplía el rol de coordinador principal, organizando la compra y transporte de 98.31 kilogramos de cocaína desde depósitos ubicados en Villa El Salvador y Chorrillos. La droga era camuflada en diversos objetos comunes como cajas chinas, tubos para cortinas, figuras decorativas de elefantes y un maletín.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía antidrogas logró que se condene a tres integrantes de una organización criminal dedicada al delito de tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados intentaron exportar cerca de 100 kilos de cocaína desde el Callao.



✅ La investigación estuvo a cargo de… pic.twitter.com/lF26G5qqzk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 2, 2026

La mercancía ilícita provenía originalmente del valle de Monzón, en la provincia de Huamalíes, región Huánuco, suministrada por Jordi López, quien ya cumple condena por su participación en esta misma estructura delictiva.

El tribunal determinó que Dewald debe abonar 700 mil soles como reparación civil al Estado peruano. Por su parte, Toupin y Bajak fueron obligados a pagar 350 mil soles cada uno por el mismo concepto.

Sentencias previas relacionadas

En mayo de 2025, el Ministerio Público ya había logrado una condena de 14 años y seis meses mediante el mecanismo de colaboración eficaz para otros miembros de esta organización. Entre ellos figuran Pedro Hoyos, identificado como socio principal de Dewald en territorio peruano, junto a Luis Chacín. También fueron sentenciados Jordy López, encargado de proveer las sustancias desde Tingo María, y Lenin Trauco, quien fabricaba y soldaba las estructuras metálicas utilizadas para ocultar la droga .

Este caso evidencia la labor coordinada entre fiscales especializados y autoridades portuarias para desarticular redes internacionales de narcotráfico que utilizan el Callao como punto de salida hacia mercados extranjeros.