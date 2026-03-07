Un nuevo homicidio sacudió la región Callao durante la noche del viernes, cuando un sicario asesinó a disparos a un cantante urbano mientras se encontraba al interior de una barbería. El ataque también cobró otra víctima de 48 años, quien también estaba al interior del negocio y terminó con un impacto de bala.

Según la prensa local, el atacante disparó repetidamente contra su objetivo antes de emprender huida en una motocicleta con placa no identificada. El otro hombre que resultó herido fue evacuado de urgencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión donde permanece en estado delicado.

El joven cantante también fue trasladado al mismo centro de salud pero sus múltiples lesiones terminaron cobrándole la vida. Médicos confirmaron fallecimiento por gravedad de heridas recibidas en el torso y extremidades.

Pesquisas policiales

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron rápidamente la barbería para preservar la escena del crimen. Las autoridades iniciaron labores de inspección técnica y recolección de casquillos en el interior del local comercial.

La víctima fatal fue identificada como Daren Cárdenas de 21 años oriundo del primer puerto. El artista gozaba de reconocimiento local por sus interpretaciones de música urbana en eventos comunitarios.

Investigadores barajan hipótesis de ajuste de cuentas por ausencia total de robo durante agresión. Ningún objeto de valor desapareció del establecimiento lo que apunta a móvil personal específico.

Los residentes de la zona prefirieron guardar silencio frente al crimen para preservar su seguridad, mientras que la disquera Off the record reconoció la trayectoria del cantante en el primer puerto.

La investigación continúa para identificar al asesino y esclarecer las circunstancias precisas del homicidio. Mientras el herido evoluciona favorablemente bajo vigilancia médica intensiva en el hospital público.