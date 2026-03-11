El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Mycol Ramírez León, de 30 años, fue asesinado a balazos en el distrito de Bellavista. El agente, quien laboraba en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, fue atacado cuando se encontraba en la puerta de su vivienda.

De acuerdo a América Noticias, el crimen ocurrió en el cruce del jirón 2B con la avenida Insurgentes, donde dos sujetos que transitaban a pie por la zona abrieron fuego contra el efectivo policial.

Según información de la Policía, los atacantes realizaron más de ocho disparos, provocando la muerte inmediata del suboficial antes de que pudiera recibir auxilio.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones, mientras que el cuerpo del agente quedó tendido en la vereda.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona, recoger los casquillos de bala e iniciar las diligencias correspondientes junto con el Ministerio Público.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el móvil del crimen y no descarta que el ataque esté vinculado a la labor que el suboficial realizaba en el Depincri.

En tanto, agentes revisan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsable.