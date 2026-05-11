Una familia que regresaba a su vivienda luego de participar en una reunión por el Día de la Madre resultó afectada por un accidente de tránsito ocurrido en el Callao. El vehículo de transporte por aplicativo en el que se trasladaban chocó contra un poste de alumbrado público y dejó cinco personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:36 a. m. en la intersección de las avenidas Bocanegra y Elmer Faucett. Tras el impacto, la parte delantera del automóvil quedó dañada y la estructura de alumbrado también presentó afectaciones.

Los vecinos de la zona alertaron a los equipos de emergencia luego de presenciar el accidente. Personal de auxilio llegó al lugar para atender a los ocupantes del vehículo.

🔴🔵 Callao: Cinco heridos deja choque de un taxi por aplicativo contra un poste.



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Heridos fueron trasladados al hospital

Los cinco afectados fueron llevados al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad de los heridos y se informó que permanecen bajo observación.

Entre los pasajeros afectados se encuentran tres menores de edad. Sus familiares permanecen atentos a la evolución de su estado de salud. Uno de ellos relató a Exitosa, las condiciones en las que se encuentran algunos de los heridos tras el accidente. En ese contexto, indicó que

“Mi hermana no está en un estado tan crítico, pero mi sobrina de 13 años tiene dolor cervical, mi sobrina de 12 años presenta sangrado por la nariz y mi otra sobrina tiene dolor en la rodilla (...) Ellos han estado regresando a su casa cuando pasó el accidente”, explicó.

PNP investiga causas del accidente

De acuerdo con el testimonio de familiares, el conductor también resultó herido durante el choque. Una de las hipótesis que manejan sus allegados es que el chofer habría presentado cansancio mientras conducía, versión que será evaluada durante las diligencias.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores para establecer responsabilidades.

El accidente generó preocupación entre los familiares de los afectados, quienes esperaban culminar una celebración por el Día de la Madre sin incidentes. Ahora permanecen pendientes de la recuperación de los heridos y de los resultados de la investigación policial.