Un presunto sicario arrebató la vida de Carlos Manuel Galarreta Morales (40), un empleado municipal del distrito Carmen de La Legua, en el Callao.

Las cámaras de seguridad de la zona capturaron el momento en que dos individuos se desplazaban en una motocicleta cerca de la víctima. Sin previo aviso, uno de ellos extrajo un arma y disparó repetidamente contra el hombre, quien caminaba por la acera de la avenida Morales Duarez.

Testigos del crimen llevaron al herido al hospital San José, donde no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas de bala.

“Acá roban, cuadran a todo mundo. No hay seguridad. Van a buscar a la Policía y no hay, los patrulleros no tienen combustible”, mencionó uno de los vecinos de la zona a América Noticias.