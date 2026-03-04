Un grupo de transportistas suspendió sus actividades y bloqueó parte de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, en protesta por el atentado que sufrió una unidad de la empresa Acosta ocurrido la noche del último martes.

El ataque armado se registró a la altura del túnel del sector Márquez, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y efectuaron múltiples disparos por el lado de la ventana del conductor.

Los manifestantes pertenecen a las empresas Aries, Minivisa, Acorsa, Marcos, Satélite y Vencasa, cuyas unidades realizan su recorrido habitual por dicha avenida.

En diálogo con RPP, uno de los transportistas brindó una actualización sobre el estado del chofer baleado, Kenjo Juan Mendocilla Estela de 19 años, e indicó que habría fallecido a consecuencia del ataque.

“El compañero acaba de fallecer, temprano. No aguantó más (...) Lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital, pero ya por los impactos de bala ya no pudo resistir”, expresó.

Asimismo, sostuvo que no han recibido apoyo de la Policía Nacional en materia de seguridad durante el desarrollo de sus labores.

“Las cosas como son, hay que ser claros y precisos, la Policía no hace nada; ellos se plantan así cuando hay así problemas, pero de ahí no nos apoyan en nada”, señaló.

Por el momento, un contingente policial llegó hasta la zona y se ha desplegado en distintos tramos del sector. En tanto, los choferes no descartaron sumarse a futuras paralizaciones que puedan convocarse tanto en Lima como en el Callao.