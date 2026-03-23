Un grupo de transportistas lograron la captura de dos presuntos extorsionadores en el distrito de Ventanilla, luego de intervenirlos tras un intento de cobro ilegal a un conductor. La acción se produjo en un paradero conocido como “teléfono” en la avenida Néstor Gambetta en la provincia constitucional del Callao.

El hecho se originó cuando varios sujetos abordaron una unidad de la empresa Midivisa simulando ser pasajeros. Durante el trayecto, los individuos intimidaron al chofer exigiendo pagos para permitirle operar con normalidad en la zona.

Detenidos presentan antecedentes policiales

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional tomaron el control del caso y procedieron con las diligencias correspondientes. Los detenidos fueron identificados como Edson Junior Damián Alvarado y Martin Anthony Gómez, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con información policial, ambos intervenidos registran un amplio historial delictivo que en conjunto supera las 60 denuncias. Uno de ellos acumula cerca de 40 acusaciones por robo agravado, hurto y lesiones, mientras que el otro presenta más de 20 antecedentes principalmente por delitos contra el patrimonio.

Las autoridades señalaron que el caso fue comunicado al Ministerio Público para continuar con el proceso legal. Asimismo, indicaron que las investigaciones buscan determinar su posible implicancia en otros hechos delictivos registrados en la zona.

El operativo cobra relevancia en medio de una serie de ataques contra empresas de transporte en la capital durante las últimas semanas. A solo 13 días de que el Gobierno presentara el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, este nuevo episodio han generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes continuan exigiendo efectividad en las medidas impuestas.