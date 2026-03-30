El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que durante el feriado largo de Semana Santa se registrarán temperaturas elevadas en la costa peruana, especialmente en Lima Norte y Lima Este, donde los valores máximos alcanzan entre 26 y 28 grados Celsius.

La entidad indicó a Canal N que se mantiene vigente un aviso meteorológico por incremento de temperatura diurna.

Según el organismo, estas condiciones podrían extenderse en los próximos días e incluso intensificarse en la costa norte, donde se ha emitido un nuevo aviso. El aumento de la temperatura se suma a lo ya reportado en otras zonas del litoral, por lo que no se descarta la continuidad de estos eventos en distintas regiones costeras.

En contraste, el Senamhi informó que en la sierra persistirán las lluvias con nivel de alerta naranja durante el mismo periodo . Se prevé que entre el 2 y 3 de abril las precipitaciones sean de moderada intensidad, manteniendo el riesgo en varias localidades.

Entre las regiones afectadas figura Ayacucho, donde se han reportado provincias inundadas debido a las lluvias. Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada, tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades durante el feriado.